Названа предварительная дата возвращения в школу старшеклассников в Кемерове Фото: Олег ЗОЛОТО

Названа предварительная дата возвращения старшеклассников в школы. Это было озвучено на расширенной коллегии, которая состоялась в Кемеровском горсовете народных депутатов.

Как сообщил в своем докладе председатель городского парламента Николай Сенчуров, на 17 ноября детские сады города работали в обычном режиме, а с понедельника, 16 ноября, возобновились занятия у учащихся 1-5 классов. Предполагается, что уже 23 ноября к очному формату обучения вернутся и ученики старших классов.

Также Николай Сенчуров напомнил, что в областном центре продолжается и будет вестись до 22 ноября выдача продуктовых наборов родителям школьников, которые имеют льготу на питание.