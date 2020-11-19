Число заболевших коронавирусом кузбассовцев превысило 19 000 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на 178 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные приводит областной оперативный штаб

Согласно данным областного оперативного штаба, еще у 178 кузбассовцев на утро 19 ноября выявили коронавирус. Сейчас общее число заболевших достигло 19 019 человек. Часть из них – 3365 человек – находятся на лечении, еще 9937 – под медицинским наблюдением

Одновременно с этим растет и статистика по случаям выздоровления. На утро 19 ноября еще 202 человек выписаны из инфекционных больниц. В общей сложности число выздоровевших достигло 15 325 человека.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще четыре кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались.

У женщины 1938 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1928 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Теперь общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 329 человек.

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