Названы кузбасские города с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперативный штаб назвал все территории региона, где за минувшие сутки были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом.

На утро 19 ноября больше всего заболевших – как за сутки, так и с начала пандемии – в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился еще у 52 человек, а с середины марта их число достигло 4020 человек. В Новокузнецком районе – один заболевший.

В Кемерове диагноз подтвердился у 41 человека, с начала пандемии – у 3787. В Кемеровском муниципальном округе один новый заболевший.

Еще у 25 жителей города Белово диагностировали коронавирус, а в Беловском районе – у четырех. В общей сложности здесь заболели 1143 и 235 человек соответственно.

В Прокопьевске 11 новых пациентов с ковидом, с начала пандемии – 1035.

В Киселевске и Осинниках по девять новых заболевших за сутки. С начала пандемии – 865 и 605 соответственно.

В городе Мыски диагноз подтвердился у восьми человек. С начала пандемии – у 330.

В Мариинском районе – пять новых заболевших, в общей сложности – 125.

Врачи Беловского района диагностировали коронавирус у четверых жителей, с начала пандемии – у 235.

По два новых заболевших в Калтане, Ленинск-Кузнецком и Топкинском муниципальных округах.

По одному – в Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Таштагольском районе, а также в Гурьевском, Крапивинсом и Юргинском муниципальных округах.