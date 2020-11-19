8-летний ребенок попал под машину в Новокузнецке Фото: Екатерина РОМАНОВА

Маленький ребенок получил травмы на пешеходном переходе в Новокузнецке. Он попал под колеса иномарки.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 8-летний ребенок, произошло в Новокузнецке 18 ноября, около 14.55. Сотрудники Госавтоинспекции уже составили предварительную картину, что же случилось на пешеходном переходе.

- Водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на 8-летнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не оценив расстояние до приближающегося транспортного средства и не убедившись, что переход будет для него безопасен, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Ребенок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства.

В Госавтоинспекции также отметили, что в 2020 году на дорогах региона произошло 580 наездов на пешеходов, в результате которых 74 погибли и 580 получили травмы. В причинах почти 40 процентов ДТП усматривается нарушение требований правил дорожного движения пешеходами.