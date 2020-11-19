Морозы до -20 градусов и метели обрушатся на Кузбасс Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие сутки в Кузбассе. В регион придут морозы до -20 градусов и метели.

В ночь на 20 ноября по области ожидается -8…-13 градусов, по южным районам до -15…-20 градусов. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов, правда местами будет до -14. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров ночью и до 16 метров днем. Ожидается облачная погода, пройдет снег, местами метели.

В Кемерове ночью прогнозируется -10…-12 градусов, днем будет -7…-9 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Пройдет снег от небольшого до умеренного.