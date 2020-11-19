Осенняя сессия форума «Международный день импорта и экспорта 2020» пройдет при поддержке РСХБ

Мероприятие пройдет в гибридном онлайн-офлайн формате, за счет чего принять в нем участие смогут все желающие. В числе экспертов, которые выступят на форуме - целый ряд спикеров Россельхозбанка.

Выставка-форум ставит своей задачей содействие российским и зарубежным экспортерам в поиске партнеров, повышении эффективности ведения международной торговли в условиях пандемии, помощь в локализации зарубежных партнеров в России, участие в обеспечении реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В рамках форума ведущие эксперты расскажут участникам о современных практиках по выводу российской продуктов на международные рынки, формировании цепочек поставок, использовании eCommerce в экспорте и многом другом.

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