Главный нарколог Кузбасса рассказал, защитит ли курение от коровируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Главный нарколог Кузбасса рассказал, сможет ли курение защитить от коронавируса. Он пояснил, как именно данная привычка влияет на развитие заболевания.

От курения ежегодно умирает 400 тысяч россиян, пагубная привычка вредит практически всему организму, но особо страдают дыхательная и сердечно-сосудистая системы.

- Сейчас появляются фейковые сообщения о том, что якобы курение защищает от новой коронавирусной инфекции - это неправда. Курение не спасает, а, наоборот, отягощает течение инфекции через те заболевания, которые есть у курильщиков. При наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз, - отметил главный областной специалист психиатр-нарколог Андрей Лопатин.

Он добавил, что никотин не только вызывает физическую зависимость от табака, но и может нарушить тонус сосудистой стенки, способствуя ее повреждениям, спазмам и образованию тромбов в кровеносных сосудах.

Минздрав и «Комсомольская правда» предупреждают, что курение вредит вашему здоровью.