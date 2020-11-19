Умер врач из Новокузнецка Вадим Раскин, предложивший поздравить Ангелу Меркель с Днем Победы

Редакция выражает соболезнования родным и близким Вадима Раскина. ФОТО: соцсети

В Новокузнецке умер Вадим Расин, мануальный терапевт и пастор лютеранской церкви. Он также известен тем, что запустил в соцсетях флешмоб «Поздравь Ангелу Меркель с Днем Победы».

Сообщение о смерти Вадима Раскина появилось в соцсетях 16 ноября. О смерти врача-мануального терапевта сообщили родные в социальных сетях. Многочисленные пациенты, друзья и знакомые выразили соболезнования по поводу безвременной кончины.

Вадим Раскин был известен в Новокузнецке не только как великолепный мануальщик, но и как пастор лютеранской церкви. Кроме того, именно он в 2015 году запустил флешмоб «Поздравь Ангелу Меркель с Днем Победы», после того, как канцлер Германии отказалась посетить парад Победы в Москве.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Вадима Раскина.