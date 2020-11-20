Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Подросток из Кузбасса избил взрослого мужчину

Он решил, что мужчина обижает своих дочек
Екатерина РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Подросток из Кузбасса избил взрослого мужчину

Подросток из Кузбасса избил взрослого мужчину

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16-летний подросток избил своего 50-летнего родственника. Он решил, что мужчина обижает своих детей – и решил его проучить.

В июле 2020 года 16-летний подросток вместе со своей матерью и ее друзьями пришел отдыхать на озеро. Там они встретили дальнего родственника: мужчина также отдыхал у водоема с двумя дочками 3 и 5 лет. Взрослые стали отмечать встречу, а подросток спросил у девочек, не обижает ли их отец. Сестры ответили, что иногда ругается. Отец же, услышав разговор, стал скандалить с подростком.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, при этом 50-летний мужчина не смог дать отпор подростку.

Вскоре супруга потерпевшего забрала детей и увела их домой, а сам мужчина ушел на другое место. Компания, в которой был подросток, посчитала, что тот также отправился домой и не стала беспокоиться о нем. Однако мужчина не пришел ни вечером, ни утром. И его обеспокоенная супруга обратилась в полицию. Стражи порядка начали поиск пропавшего с берега водоема – и действительно обнаружили его там в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь.

- Потерпевшего госпитализировали, у него была диагностирована травма головы. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Криминал