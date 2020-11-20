Подросток из Кузбасса избил взрослого мужчину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

16-летний подросток избил своего 50-летнего родственника. Он решил, что мужчина обижает своих детей – и решил его проучить.

В июле 2020 года 16-летний подросток вместе со своей матерью и ее друзьями пришел отдыхать на озеро. Там они встретили дальнего родственника: мужчина также отдыхал у водоема с двумя дочками 3 и 5 лет. Взрослые стали отмечать встречу, а подросток спросил у девочек, не обижает ли их отец. Сестры ответили, что иногда ругается. Отец же, услышав разговор, стал скандалить с подростком.

Словесная перепалка переросла в рукоприкладство, при этом 50-летний мужчина не смог дать отпор подростку.

Вскоре супруга потерпевшего забрала детей и увела их домой, а сам мужчина ушел на другое место. Компания, в которой был подросток, посчитала, что тот также отправился домой и не стала беспокоиться о нем. Однако мужчина не пришел ни вечером, ни утром. И его обеспокоенная супруга обратилась в полицию. Стражи порядка начали поиск пропавшего с берега водоема – и действительно обнаружили его там в бессознательном состоянии, вызвали скорую помощь.

- Потерпевшего госпитализировали, у него была диагностирована травма головы. Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.