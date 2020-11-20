Новокузнечане не могут купить транспортные карты после начала реформы Фото: Екатерина РОМАНОВА

Помимо проблем с графиками и новыми маршрутами автобусов, в результате транспортной реформы новокузнечане столкнулись с тем, что не могут оплатить проезд.

С началом транспортной реформы предполагалось, что горожане смогут оплачивать проезд тремя способами: наличными водителю, транспортными картами и банковскими картами. Самым простым и предпочтительным считается вариант с транспортными картами. Приобрести их можно в киосках «Подорожник» или в кассе МБУ ЕЦОПП, на Строителей, 55. Однако ни там, ни там их нет. Ситуация прокомментировал Сергей Кузнецов, глава города Новокузнецк.

- На момент запуска реформы карточек было около 20 тысяч, и их сейчас не стало. Люди добросовестные увидели ролик и купили все карточки. 20 ноября, придут 25 тысяч карточек. И на следующей неделе столько же, - подчеркнул Сергей Кузнецов в прямом эфире программы «Утро с мэром».

Пока же проезд можно оплатить наличными водителю или через валидатор банковской картой. Стоимость проезда – 20 рублей, для студентов и школьников – 11 рублей, для пенсионеров – 10. Все льготы сохраняются – при наличии соответствующих документов.

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