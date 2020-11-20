Стало известно, как больным коронавирусом в Кузбассе доставляют бесплатные лекарства на дом. Фото: Минздрав Кузбасса

Минздрав Кузбасса опубликовал видео доставки заболевшим коронавирусом бесплатных лекарств на дом. Врачи, которые выезжают по адресам, соблюдают все требования безопасности.

Кузбассовцам с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении, продолжают выдавать бесплатные медикаменты. Лекарства назначаются врачом и выдаются либо в «красной зоне» поликлиники, либо развозятся на дом.

В четверг, 19 ноября, медработники Кемеровской клинической районной больницы побывали в поселке Металлплощадка в Кемеровском муниципальном округе, чтобы передать препараты для амбулаторного лечения пациентке, а также провести медицинский осмотр.

- С утра приходим на работу, где заранее составлен реестр больных COVID-19, подтвержденных мазком ПЦР, который мы распечатываем и идем в аптеку доя получения лекарственных препаратов, - рассказывает Дмитрий Какурин, врач-терапевт Кемеровской клинической районной больницы. - Далее мы уже выезжаем к пациенту и назначаем препараты согласно рекомендациям. Идет осмотр пациента - сначала жалобы, дальше идет измерение давления, температуры тела, сатурации, аускультация, легкий физический осмотр, далее медсестра проводит электрокардиографическое исследование и берет кровь из вены. Далее по рекомендациям назначаем лечение.

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