Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав Кузбасса сообщил об увеличении в регионе коечного фонда для больных коронавирусом. Дополнительные койки планируется открыть в Кемерове и Новокузнецке.

В ходе брифинга по текущей ситуации с коронавирусом в регионе, который прошел 20 ноября, первый замминистра здравоохранения Елена Зеленина рассказала о количестве созданных и свободных коек, а также об увеличении их числа.

- Для лечения больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями развернуты 4805 коек, по состоянию на утро 20 ноября свободна 661 койка, обеспеченность кислородом составляет около 60 процентов. Мы продолжаем технические работы по обеспечению коечного фонда дополнительными источниками кислорода: в ближайшее время ожидается поставка 323 кислородных концентраторов, каждый предназначен для обеспечения кислородом двух пациентов, - отметила она.

Также Елена Зеленина сообщила, что будет дополнительно развернуто 65 коек в Кемерове и 100 в Новокузнецке для долечивания пациентов с коронавирусом, в частности тех, кому уже не требуется кислородная поддержка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано новое распоряжение губернатора Сергея Цивилева в связи с коронавирусом

В четверг, 19 ноября, опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в связи с коронавирусом. В документе пересмотрен ряд действующих ограничительных мер. (подробности)

В Кузбассе продлили ограничительные меры для работодателей

До 29 ноября в Кузбассе продлен ограничительный режим работы организаций. (подробности)

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса

Удаленный режим обучения отменили во всех школах Кузбасса. Уже со следующей недели все дети будут заниматься по привычному расписанию. (подробности)

В Кузбассе ограничили работу кафе и ресторанов

В Кузбассе приостановили работу пунктов общественного питания. Правда, ограничения коснулись не всех. (подробности)

Кузбассовцам рассказали об опасности антибиотиков при коронавирусе

Кузбассовцам рассказали об опасности приема антибиотиков при коронавирусе. Памятку опубликовал оперативный штаб региона. (подробности)