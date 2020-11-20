У 175 человек в Кузбассе выявлен коронавирус за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки еще у 175 человек в Кузбассе был выявлен коронавирус. Об этом утром 20 ноября сообщил оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии заболело уже 19194 человека. Также за прошедшие сутки выздоровел 171 человек, а всего с начала пандемии – 15 496.

К сожалению, вновь завиксированы летальные случаи – скончалось еще пять пациентов, у которых ранее было диагностировано заболевание. У мужчины 1959 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.Мужчина 1953 года рождения из Тяжинского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1944 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Таким образом, в регионе уже скончалось 334 человека.

Сейчас медицинскую помощь получают 3364 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10233 человека.

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