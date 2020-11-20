Оперштаб Кузбасса назвал города с новым заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Кузбасса рассказал, в каких городах зафиксированы новые заболевшие и умершие от коронавируса. Об этом сообщается в сводке на утро 20 ноября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 39, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 12, Белово – 11, Ленинск-Кузнецкий – девять, Калтан – восемь, Осинники, Прокопьевск и Юрга – по семь, Тайга – пять, Кемеровский муниципальный округ и Киселевск – по четыре, Анжеро-Судженск, Березовский, Полысаево, Топкинский и Яйский муниципальные округа – по три, Краснобродский, Беловский и новокузнецкий районы, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – по два, Промышленновский и Яшкинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число заболевших достигло 19194 человек. Также за сутки выздоровел 171 человек, а всего 15 496. Еще пять пациентов скончались, число летальных исходов с начала пандемии составило 334.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 3364 пациента с диагнозом COVID-19, - сообщили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10233 человека.

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