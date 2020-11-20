Стало известно, сколько потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом

Стали известно, сколько потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько денег потратили в Кузбассе на борьбу с коронавирусом. Об этом в ходе пятничного брифинга рассказала первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

Напомним, что по решению правительства региона на 50 миллионов рублей были сокращены расходы на празднование Нового года в территориях Кузбасса. Высвобожденные средства планировалось направить на поддержку здравоохранения. Помимо этого, были и другие финансовые вливания со стороны федерального и местного бюджетов.

- По состоянию на 20 ноября общее финансирование, направленное на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, составило 7,8 миллиарда рублей, - сообщила Елена Зеленина. - Из них 3,9 миллиарда рублей было выделено из федерального бюджета, столько же - из областного. Это беспрецедентное финансирование. Большую часть средств федерального бюджета направили на стимулирующие выплаты медработникам, закупку средств индивидуальной защиты, монтаж кислородных сетей, приобретение медикаментов для амбулаторных больных, лабораторные исследования. Что касается областного бюджета, то средства также направлялись на стимулирующие выплаты, в частности тем категориям работников, которые не вошли в федеральный перечень. Почти полмиллиарда было выделено на обеспечение стационаров и ковидариев кислородом. В числе других статей расходов - тесты на коронавирусную инфекцию, средства индивидуальной защиты, лабораторная диагностика, приобретение лекарств, страхование студентов, помогающих врачам в лабораторно-поликлинической сети.

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