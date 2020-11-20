Замгубернатора заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Кузбассе. Фото: Оперштаб Кузбасса

Заместитель губернатора Алексей Цигельник заявил о снижении заболеваемости коронавирусом и пневмониями в регионе. Сделать выводы об этом позволили несколько показателей.

По словам замгубернатора, в последнюю неделю наблюдается плавное снижение заболеваемости, а также числа обращений и вызовов скорой помощи из-за пневмонии, ОРВИ и коронавируса.

-По оценкам главных врачей амбулаторно-поликлинических медицинских организаций 2 – 2,5 раз снизилось количество обращений в поликлиники по этим же поводам. И мы видим увеличение количества свободных коек в перепрофилированных для лечения пневмонии и коронавирусной инфекции отделениях, - отметил Алексей Цигельник.

Он добавил, что сегодня уже порядка тысячи человек на амбулаторном лечении получили бесплатные лекарства. При этом выдача не является разовой.

-При первом назначении учитывается то заболевание или та стадия заболевания, которая имеется у пациента на момент обращения к доктору. В дальнейшем, по мере контроля, если нужны какие-то иные препараты, то сохраняется возможность получить их тем же самым порядком, при изменении назначения врача, - добавил замгубернатора.

Также сегодня более тысячи человек старше 65 лет воспользовались возможностью взять больничный.

-Все это вместе позволяет без существенных ограничений, которые затрагивают все стороны жизни, снизить темп заболеваемости, совершенно очевидно, мы можем сегодня это утверждать, - говорит Алексей Цигельник.

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