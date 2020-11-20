Вандалы повредили новогоднюю ель в кузбасском городе. Фото: Андрей Мамаев/ Instagram

Вандалы повредили новогоднюю ель в кузбасском городе. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются.

О том, что главное новогоднее украшение города испорчено, рассказал в соцсетях глава Прокопьевска Андрей Мамаев.

«Не успела новогодняя ель занять свое место на Площади Победы, как уже стала жертвой вандалов, - написал он в Instagram. - Минувшей ночью кто-то решил потренироваться в меткости и сбить елочные украшения, которые висят на нижних ярусах. Как мы видим – в одном из шаров «красуется» дыра, еще от нескольких остались только подвесы. Игрушек нет. Также пострадали нижние ветви искусственного дерева».

Градоначальник отметил, что от чужих сомнительных развлечний не должны страдать горожане, которые хотят видеть украшенную площадь и зарядиться новогодним настроением.

«Призываю всех жителей города беречь красоту, поддерживать порядок вокруг себя и не оставаться равнодушными к подобным актам вредительства! – отметил Андрей Мамаев. - Личности вандалов устанавливаются».