Выходные в Кузбассе начнутся со снега, гололеда и сильного ветра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 21 ноября. Выходные в Кузбассе начнутся со снега, сильного ветра и гололеда.

В ночь на субботу по области ожидается -7… -12 градусов, в отдельных территориях до -17. Днем потеплеет до -3… -8 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 12-17 метров. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой снег, а местами метели. На дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 21 ноября столбики термометров покажут -9… -11 градусов, днем будет -5… -7. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В городе будет облачно, пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко.

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