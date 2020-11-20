В Кузбассе переименовали крупную больницу. Фото: Центр охраны здоровья шахтеров/ Instagram

В Кузбассе переименована крупная больница. Распоряжение об этом опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса 19 ноября.

Согласно документу, государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» меняет название на государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары».

-Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы учреждения, проведение государственной регистрации учредительных документов учреждения и их передачу в Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. Государственному автономному учреждению здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» осуществить государственную регистрацию изменений в учредительные документы в соответствии с действующим законодательством, - говорится в документе.