Завершено расследование крупного пожара на кемеровском заводе «Азот». Фото: МЧС Кузбасса

Ростехнадзор завершил расследование крупного пожара, произошедшего на заводе «Азот» в Кемерове 24 сентября. Тогда к ликвидации ЧП привлекалось 120 пожарных.

Напомним, что инцидент произошел на опасном объекте завода – площадке производства аммиака, карбамида, участка транспортировки аммиака I класса опасности.

-Авария произошла на этапе пуска турбокомпрессора «АННА» компримирования аммиака и вывода его на нормальный технологический режим, с последующим возгоранием масла, разрушением составных частей турбокомпрессора и пожара в корпусе цеха газового сырья. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Как было установлено, основными причинами пожара стали эксплуатация технических устройств при наличии усталостных повреждений материала механизмов оборудования, а также отсутствие должного контроля за технологическими параметрами.

В отношении лиц, допустивших нарушения требований промышленной безопасности, возбуждены административные дела. Провинившиеся работник направлены на внеочередную переаттестацию. Также комиссия разработала мероприятия по устранению причин аварии и недопущению аналогичных ситуаций.

-Материалы расследования переданы в органы прокуратуры города Кемерово – добавили в Роспотребнадзоре.

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