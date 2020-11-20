В Кемерове из-за снегопадов ограничили движение большегрузов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за снегопадов в Кемерове вводится ограничение на движение большегрузов. Особые часы максимальной нагрузки на дороги установлены с 20 ноября.

Опубликовано постановление администрации города кемерово, которое регламентирует движение большегрузного транзитного транспорта

Согласно документу, с 20 ноября 2020 года по 15 апреля 2021 года в сильные снегопады прекращается движение по городским дорогам фур с грузом или без него массой от 15 тонн и длиной от 10 метров. Время ограничения движения – с 6.30 до 8.00 и с 17.00 до 20.00. Исключение делается для автомобилей экстренных служб, спецтехники и транспортных средств перевозящих социально значимые группы товаров.

Переждать сложные погодные условия водители могут в специально отведенных местах.

-на стоянке автомобильного транспорта, расположенной на въезде в город Кемерово со стороны города Мариинска, на противоположной стороне проезжей части от здания Храма-часовни святителя Николая (улица Вахрушева, 8);

- на стоянке автомобильного транспорта, расположенной на въезде в город Кемерово со стороны города Новокузнецка, у СНТ «Яблочко»;

- на стоянке автомобильного транспорта, расположенной на въезде в город Кемерово со стороны города Новосибирска (в районе въезда в город);

-на улице Нахимова (от АЗС «Газпромнефть» в сторону ул. Ракитянского) вне проезжей части;

-на улице Терешковой (от границы города Кемерово до улицы 62-ой Проезд) вдоль проезжей части.

В период действия временного ограничения движения в городе Кемерово объезд города Кемерово возможен через город Томск по автомобильным дорогам: Р 255 (Новосибирск – Томск); Р 398 (Новосибирск – Томск); 1Р 400 (Томск – Мариинск).