Пропавший неделю назад кемеровчанин обнаружен мертвым. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Кемеровчанин, бесследно пропавший неделю назад, обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

14 ноября ушел из дома 35-летний житель поселка боровой города Кемерово и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Ориентировку на своей официальной странице в социальных сетях опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно, поиски прекращены. К сожалению, с печальным итогом.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — написали на своей странице официальное сообщение добровольцы.

По этическим соображениям, об обстоятельствах гибели волонтеры не сообщают.