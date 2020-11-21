Ночью в Кузбассе произошло землетрясение. Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН

В Кузбассе ночью 21 ноября произошло землетрясение. По своей природе оно не было связано с работой угольных шахт и разрезов.

По данным ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Алтае-Саянского филиала, подземные толчки наблюдались в центре региона. Сейсмостанция зафиксировала магнитуду в 1,7 в 2.22 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в координатах: 54.30 широты и 86.68 долготы. Он находился к юго-западу от города Белово, недалеко от поселков Евтино и Коновалово.

Подземный толчок носил природный характер, хотя в этом районе, где достаточно много шахт и разрезов, фиксируются и подземные толчки техногенной природы.

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