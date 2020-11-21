Парки и скверы Кемерова подключают к системе видеонаблюдения. Фото: Илья Середюк/ vk.com

В Кемерове парки, скверы и другие общественные пространства подключают к системе видеонаблюдения. Об этом рассказал глава города Илья Середюк в ходе традиционного видеообзора «Кемерово. Неделя».

- Мы продолжаем установку камер в местах массового пребывания людей. Таким образом, мы постепенно создаем систему «Безопасный город». Сигнал с этих камер поступает в дежурную часть управления МВД по Кемерову, и это помогает в охране порядка, а в некоторых случаях даже в расследовании определенных преступлений, - рассказал Илья Середюк.

По его словам, в 2020 году было установлено пять камер наблюдения в линейном парке бульвара Строителей, семь в парке Жукова и две в районе Парка ангелов. До конца года в парке на бульваре Строителей появится еще три камеры и две – на площади Пушкина. А в 2021 году планируется смонтировать камеры видеонаблюдения на набережной Кировского района, на аллее Дружбы и в других городских общественно значимых местах.