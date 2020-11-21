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Коронавирус Covid-19

Лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки снова стал Новокузнецк

На город приходится чуть менее четверти всех случаев
Мария КОЛОСОВА
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Лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки снова стал Новокузнецк

Лидером по числу заболевших коронавирусом за сутки снова стал Новокузнецк

Фото: Мария ЛЕНЦ

Лидером по числу заболевших коронавирусом за прошедшие сутки стал Новокузнецк. На город приходится почти четверть всех случаев из статистической сводки.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 40, Кемерово – 35, Междуреченск – 16, Прокопьевск – 13, Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий – по 11, Юрга – шесть, Тайга и Беловский район – по пять, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – четыре, Промышленновский муниципальный округ – три, Новокузнецкий район и Топкинский муниципальный округ – по два, Краснобродский, Кемеровский, Тяжинский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в перштабе.

Таким образом, общее число заболевших за все время достигло 19 374 человек. Также за минувшие сутки выздоровело 198 пациентов, а всего с начала пандемии – 15 694 человек. Скончалось шесть кузбассовцев, общее число летальных случаев достигло 340.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 3340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 10451 человек.

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