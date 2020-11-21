Один из новых "Волгабасов" разбил два автомобиля на перекрестке в Новокузнецке

В Новокузнецке один из новых «Волгабасов» разбил два автомобиля. Фото: Инцидент Новокузнецк/ vk.com

В Новокузнецке один из новых «Волгабасов», вышедших на линию после нашумевшей транспортной реформы, разбил сразу два автомобиля. Кадрами произошедшего поделились в социальных сетях очевидцы.

Сначала в одном из городских пабликов появилась запись с видеорегистратора, на которой отчетливо видно произошедшее. Автобус, следовавший вечером в пятницу, 20 ноября, по 23-му маршруту, внезапно тронулся на перекрестке проспекта Курако и улицы Кирова, в результате чего взъехал во впереди стоящий автомобиль, а также зацепил еще один.

Чуть позже появилось фото с комментарием одного из подписчиков: «Водитель спрашивал у салона, куда ему поворачивать уже на светофоре... В результате въехал впереди стоящему автомобилю и задел авто справа».

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