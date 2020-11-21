До +2 градусов и без осадков ожидается в Кузбассе в воскресенье Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 22 ноября, в Кузбассе. По региону ожидается до +2 градусов и без осадков.

Ночью 22 ноября столбики термометров покажут -4…-9 градусов, правда в отдельных районах все же будет холоднее – до -10…-15 градусов. А вот днем воздух прогреется до -3…-8, а кое-где даже до +2 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, ночью его порывы могут достигать 16 метров, а днем 14. Проогнозируется переменная облачность. И если ночью пройдет небольшой снег, то днем преимущественно будет без осадков. Также синоптики обещают поземок, местами туманы и гололедно-изморозевые явления.

В Кемерове в ночь на воскресенье будет -7…-9 градусов, днем -4…-6. Юго-западный ветер днем может усиливаться до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гололедица.