В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на трассе в Кузбассе. Фото: ДТП Новокузнецка/ vk.com

В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП на трассе в Кузбассе, которое произошло 21 ноября. Участниками аварии стали три автомобиля.

По данным Госавтоинспекции региона, инцидент произошел в Новокузнецком районе, на 231-ом километре автодороги Бийск — Мартыново — Новокузнецк.

-Предварительно установлено, что произошло ДТП с участием трех транспортных средств: грузовых автомобилей «МАН», Газель и легкового автомобиля Toyota Avensis. В результате ДТП травмы получила женщина, управлявшая легковым автомобилем, пострадавшая госпитализирована, - поделились подробностями в ведомстве.

Как в свою очередь сообщили в Центре медицины катастроф, женщина скончалась по дороге в больницу. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

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