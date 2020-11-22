Волейбольный «Кузбасс» одержал еще одну победу на чемпионате России. ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"

В субботу, 21 ноября, волейболисты кемеровского клуба «Кузбасс» приняли на своей площадке команду «Белогорье» из Белгорода. Кузбассовцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Заключительный домашний матч для команды ВК «Кузбасс» в рамках Суперлиги России состоялся 21 ноября. Игра проходила без зрителей, но от этого не стала менее напряженной. Все три партии остались за кузбассовцами. Первая - 25:17, вторая - 25:19, третья - 25:23. Самым результативным игроком «Кузбасса» стал Иван Зайцев, набравший 16 очков.

- Местами команда Белгорода показывала очень качественный волейбол, хорошо играли, не давали набрать брейковые очки, в двух партиях даже вели, но у них были спады и в эти спады догонять, обгонять и выигрывать партию. Конечно, не хватает наших болельщиков, которые подгоняют и дают энергию и атмосферу, - сказал после матча Игорь Кобзарь, капитан команды «Кузбасс»:

Это была последняя домашняя игра «Кузбасса» в 2020 году. Теперь команде Алексея Вербова предстоит отправиться в выездное турне. Сейчас, после девяти игр, «Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками. Первая игра выездного турне состоится 27 ноября в гостях у сургутского клуба «Газпром-Югра». Сейчас, по результатам восьми игр, соперник находится на 14 строке турнирной таблицы.

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