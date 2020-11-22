Пять пациентов с коронавирусом умерли в Кузбассе - самому пожилому было 78 лет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Кузбассе вновь выросло число умерших жителей региона, у которых ранее диагностировали коронавирус. На утро 22 ноября оно составляет 345 человек.

По данным оперативного штаба Кузбасса, за минувшие сутки стало известно еще о пяти умерших пациентах, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 345 человек.

У женщины 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.

У мужчины 1956 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек.

У мужчины 1945 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек.

Отметим также, что на утро 22 ноября в Кузбассе выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии – 19 553 человек. Из них 15 873 человека уже прошли курс лечения и выписаны из больниц, о последних 179 выздоровевших стало известно на утро 22 ноября.

Медицинскую помощь получают 3335 больных коронавирусом кузбассовцев, под медицинским наблюдением находятся 10 705 человек.

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