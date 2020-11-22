В Кемерове и Новокузнецке – одинаковое число заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В двух городах – Кемерове и Новокузнецке – медики зафиксировали одинаковое число новых заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на утро 22 ноября в Кемерове и Новокузнецке по 39 новых заболевших. Общее число заболевших – 3900 и 4137 человек соответственно.

В Белове число заболевших выросло на 21 человека и составило 1186 человек. В Беловском муниципальном районе диагноз подтвердился у семи жителей, а общее число заболевших достигло 249 человек.

В Ленинске-Кузнецком коронавирус диагностировали еще у 18 жителей, в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – у двоих. Общее число заболевших – 866 и 132 человека соответственно.

В Междуреченске число заболевших выросло на 11 человек и составило 2052 человека. В Прокопьевске диагноз подтвердился у 10 человек, а общее число заболевших достигло 1065 человек.

В Анжеро-Судженске COVID-19 диагностировали у шести человек, в Полысаеве – у пяти, в Тайге – у четырех.

По три новых заболевших в Калтане и Осинниках.

По два – в Киселевске, Юрге и Топкинском муниципальном округе.

По одному новому заболевшему в Березовском, Краснобродском, Яйском, Крапивинском и Тяжинском муниципальных округах.