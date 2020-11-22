Автомобилист сбил два светофора в Гурьевске. ФОТО: кадр видео vk.com, "Подслушано Гурьевск"

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП в Гурьевске. Здесь автомобилист не только разбил свою машину, но и повредил два светофора.

Сразу два светофора, лежащие на земле, сняли на видео жители Гурьевска рано утром 22 ноября. Очевидцы отмечают, что светофоры пострадали из-за водителя белой иномарки. Он ехал, предположительно, со стороны города Белово и по каким-то причинам врезался сначала в один светофор, серьезно повредил его, а потом – снес еще один светофор. Сам автомобиль буквально развалился от ударов на куски, которые разбросало на несколько метров в стороны от места ДТП.

Невольные свидетели аварии отмечают, что на месте ДТП работали врачи скорой помощи. Также они сообщают, что в автомобиле было детское кресло, однако ребенка в момент аварии в машине не было. Состояние водителя, а также причины и обстоятельства аварии в настоящий момент уточняются.