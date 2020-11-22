Мэр Кемерова проверил улицы после снегопада. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

Глава города Кемерово, Илья Середюк, проверил, как дорожные службы справляются с последствиями снегопада. Специально для этого в выходной день он проехал по улицам нескольких районов.

- Только что вернулся с объезда Ленинского, Центрального, Заводского районов. Основное полотно улично-дорожной сети, практически, везде в асфальте, - написал на своей странице в инстаграме Илья Середюк.

Также мэр отметил, что, несмотря на чистоту основных улиц, остаются замечания. Так, складированный в кучи снег еще только вывозят. А о чистоте въездов в дворы должны позаботиться управляющие компании.

Кроме того, Илья Середюк согласился с критикой от горожан. Один из кемеровчан отметил, что «каша» не только на въездах, но и в самих дворах.

- Да, согласен. Заезжал во дворы. Будем завтра отрабатывать с управляющими компаниями. Это лучше делать в будни, когда владельцы машин уезжают на работу. Как правило, выходные дни все машинами заставлено, - добавил глава города.