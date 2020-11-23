Видео с места пожара возле ТЦ в Кузбассе опубликовали очевидцы. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Очевидцы сняли на видео пожар, который произошел около торгового центра в Ленинске-Кузнецком.

На видео запечатлены охваченные огнем строения, которые расположились в нескольких метрах от ленинск-кузнецкого торгового центра «Фабрика». Как сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании по улице Телефонной поступило в 16.13. на место выдвинулись две единицы техники и восемь пожарных. Справиться с огнем им удалось в считанные минуты: уже с 16.22 пожар был полностью ликвидирован.

В настоящее время специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства возникновения пожара, а также причиненный ущерб.

Очевидцы же в соцсетях уверяют, что киоски в течение некоторого времени пустовали и, не исключено что пожар начался из-за чьей-то шалости из-за злого умысла.

Напомним, ранее очевидцы делились в социальных сетях снимками с места пожара. а многих горожан встревожили клубы густого черного дыма.

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