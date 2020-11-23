Кузбассовец взял 100 тысяч в кредит и отдал незнакомцу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Анжеро-Судженска доверился незнакомому человеку и оформил на свое имя крупный кредит. А потом все деньги отдал незнакомцу.

53-летнему жителю Анжеро-Судженска позвонили из банка. Некий специалист сообщил, что злоумышленники оформили на его имя кредит в размере 100 тысяч рублей. И теперь, чтобы отменить заявку, нужно самому еще раз подать онлайн-заявку на кредит, а потом перевести деньги на безопасный счет. Таким образом, кредит тут же будет погашен - причем без процентов.

Мужчина сделал все, как ему велел специалист из банка: оформил кредит, получил деньги и перевел их на незнакомый счет. Затем он решил удостовериться, что заем погашен. Но оказалось, что именно звонивший «сотрудник банка» и был мошенником, жертвой которого и стал кузбассовец. Лишь после этого мужчина обратился за помощью в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают пять лет лишения свободы.