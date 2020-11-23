В трех кузбасских городах ввели режим черного неба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в трех городах Кузбасса объявлены неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим предприятиям рекомендуют максимально сократить выбросы в атмосферу.

Так, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени, когда в атмосфере накапливаются загрязняющие вещества. Так называемый режим черного неба здесь будет действовать с 18.00 22 ноября до 18.00 23 ноября.

Такие же условия складываются в Прокопьевске. Здесь также режим черного неба, когда предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, будет действовать до 18.00 23 ноября.

А вот в Новокузнецке, где тоже складываются неблагоприятные погодные условия, этот режим введен на два дня - с 18.00 23 ноября до 18.00 24 ноября. Здесь всем промышленным предприятиям рекомендовано максимально снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферу.