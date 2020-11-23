Мэр Новокузнецка назвал срок выпуска транспортных карт для пенсионеров. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Сергей Кузнецов назвал дату, когда в Новокузнецке снова начнут продавать транспортные карты для пенсионеров.

После начала транспортной реформы в Новокузнецке возникли проблемы с оплатой проезда. С одной стороны, не во всех автобусах работают валидаторы. С другой стороны, пенсионеры не могут приобрести транспортные карты: их попросту нет в наличии. Впрочем, обычные транспортные карты и карты для школьников и учащихся, имеются в достаточном количестве.

- Транспортные карты пенсионера и единые транспортные карты вскоре вновь поступят в продажу во вторник - 24 ноября. Стоимость транспортной карты вне зависимости от номинала составляет 80 рублей, - заявил Сергей Кузнецов на своей странице в соцсетях.

Продаются транспортные карты в сети быстрого питания «Подорожник». Кроме того, приобрести карты можно в кассе на проспекте Строителей, 55 - в этом случае покупателю бесплатно выдадут справочник пассажира. Также справочник можно самостоятельно скачать здесь.

Напомним, стоимость проезда в новокузнецком транспорте после реформы составляет 20 рублей. Для школьников и учащихся - 11 рублей, для пенсионеров - 10.

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