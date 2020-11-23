Три мужчины и женщина с коронавирусом умерли в больницах Кузбасса Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе. На утро 23 ноября общее число умерших достигло 349 человек.

По данным оперативного штаба, за сутки стало известно еще о четырех случаях смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

У мужчины 1931 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

У мужчины 1937 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Отметим также, что на утро 23 ноября стало известно о 177 новых заболевших коронавирусом кузбассовцах. Общее число с начала пандемии - 19 730 человек. Из них 16 040 уже прошли курс лечения и выздоровели - о последних 167 случаях выздоровления стало известно в понедельник. Медицинскую помощь получает 3341 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 408 человек.

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