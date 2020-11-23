Новокузнецк снова лидирует по числу новых заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше половины всех новых заболевших коронавирусом кузбассовцев проживают в двух городах. Из 177 новых случаев 96 приходится на Кемерово и Новокузнецк.

По данным оперативного штаба, сразу у 51 новокузнечанина за минувшие сутки подтвердился коронавирус. Общее число заболевших в Новокузнецке сегодня составляет 4188 человек. Еще один случай заболевания приходится на Новокузнецкий район. Общее число заболевших здесь - 247 человек.

В Кемерове за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 45 горожан. Общее число заболевших составляет 3945 человек. В Кемеровской муниципальном округе - один заболевший. Общее число - 252 человека.

В Междуреченске коронавирус подтвердился у 17 горожан. С начала пандемии здесь заболели 2069 человек.

В Осинниках тесты на ковид положительные еще у 14 человек. Общее число заболевших - 629.

В Киселевске коронавирусом заболели еще 13 горожан. Общее число заболевших с начала пандемии - 895 человек.

В Мысках - девять новых заболевших, общее число - 339.

В Анжеро-Судженске диагноз COVID-19 подтвердился у семи человек. Общее число заболевших - 939.

Еще пять человек заболели в Калтане, в общей сложности с начала пандемии здесь выявили 195 случаев заболевания.

В Прокопьевске и Топках - по четыре новых заболевших, в Юрге - два.

По одному новому случаю заболевания коронавирусом - в Ленинске-Кузнецком, Гурьевском, Промышленновском и Яйском муниципальных округах.

На утро 23 ноября стало известно о 177 новых заболевших коронавирусом кузбассовцах. Общее число с начала пандемии - 19 730 человек. Из них 16 040 уже прошли курс лечения и выздоровели - о последних 167 случаях выздоровления стало известно в понедельник. Медицинскую помощь получает 3341 больной коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 408 человек. Кроме того, четыре человека с подтвержденным коронавирусом умерли. Общее число летальных исходов при этой болезни достигло 349 человек.

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