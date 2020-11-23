Три женщины пострадали в ДТП с двумя автомобилями Toyota Corolla. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Три женщины пострадали в ДТП, которое произошло в Новокузнецком районе. Здесь столкнулись два автомобиля одной марки - Toyota Corolla.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 ноября на 206-м километре автодороги Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк. Предварительно сотрудники полиции уже установили, что 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выбрала скорость, которая не позволила ей полностью контролировать движение транспортного средства. В результате иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в машину той же марки.

- 32-летней женщине назначено амбулаторное лечение,- сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - 24-летний водитель другого автомобиля и ее 50-летняя пассажирка госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.