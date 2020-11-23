С какими вопросами кузбассовцы обращаются в колл-центр по коронавирусу. ФОТО: кадр видео оперативного штаба Кузбасса

В Кузбассе при центре мониторинга ОРВИ и COVID-19 работает колл-центр. С какими вопросами и проблемами сюда обращаются жители региона, рассказала оператор центра Ольга Селедцова.

Специалист отметила, что порядка 15 процентов обращений поступает от людей, которым необходима психологическая помощь и поддержка. Оказавшись на самоизоляции, в замкнутом пространстве, лишившись привычного общения и образа жизни, люди поневоле начинают внимательнее отслеживать каждое малейшее изменение в своем самочувствии. И это нередко вызывает у них тревогу.

- Если он не может связаться с врачом своим лечащим, а это не всегда бывает возможно, он звонит в колл-центр, - рассказывает Ольга Селедцова. - И тогда мы поэтапно разбираем все эти ощущения. Зачастую слышим в ответ «спасибо, действительно, мне стало легче, да, действительно, я нервничал, чрезмерно переоценивая тяжесть своего состояния».

Психологическую поддержку, которую оказывают специалисты колл-центра, Ольга Селедцова назвала не просто важной и нужной, но и неоценимой.