Кузбассовец попытался пройти сквозь закрытые двери и не смог этого сделать. ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области

Ногами пинал по стеклянной двери один из жителей Прокопьевска, пытаясь попасть внутрь закрытого помещения АЗС. Пройти сквозь двери ему не удалось.

47-летний житель Прокопьевска был нетрезв, когда оказался на территории автозаправочной станции, что на улице Рождественская в Прокопьевске. мужчине срочно потребовалось попасть в магазин, который находится на территории АЗС и закрыт по ночам. Оператор станции предупреждала, что там никого нет, однако мужчина продолжал попытки открыть дверь. Но та никак не хотела открываться, и тогда дебошир принялся пинать по двери.

В это время на АЗС уже спешили бойцы Росгвардии – оператор станции нажала на тревожную копку. Когда они прибыли на место, мужчина все еще буянил, нецензурно выражался. Однако при виде людей в форме он немного успокоился.

- Задержанным оказался ранее не судимый 47-летний местный житель, который не смог пояснить причину своего поступка. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.