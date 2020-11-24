Режим «черного неба» продлили в Кемерове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за безветренной погоды, которая установилась в Кемерове, в областном центре продлили режим неблагоприятных метеоусловий.

Во время действия режима неблагоприятных метеоусловий предприятиям города рекомендовано максимально снизить выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Срок его действия продлен до 18.00 24 ноября.

Напомним, ранее в Кемерове так же вводили режим «черного неба», а в дальнейшем продлевали. Кроме того, неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению в атмосфере вредных веществ, сложились еще в двух кузбасских городах – Новокузнецке и Прокопьевске. Здесь режим «черного неба» введен 22 ноября и продлится до шести часов вечере 24 ноября.

Всем предприятиям, которые работают на территориях городов с действующим режимом неблагоприятных метеоусловий, необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

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Сразу в трех городах Кузбасса объявлены неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим предприятиям рекомендуют максимально сократить выбросы в атмосферу. (подробности)