Полтора года сотруднице суши-бара из Кузбасса не платили зарплату. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

625 тысяч рублей задолжал работодатель бывшей сотруднице. Женщина работала в одном из суши-баров в Белове, но зарплату не получала в течение полутора лет.

С января 2019 по май 202 года женщина не получала заработную плату. В конце концов, долг по зарплате достиг 625 тысяч рублей. Отстаивать свои права женщина отправилась в трудовую инспекцию. Инспекторы встали на ее сторону, и требования горожанки о выплате задолженности были удовлетворены.

Судебные приставы ознакомили индивидуального предпринимателя с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Позже вынесли постановление о взыскании денежных средств со счетов в банке и о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

- Индивидуальный предприниматель выплатил бывшей сотруднице задолженность по заработной плате в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.