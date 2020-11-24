В Новокузнецке 6-летний ребенок пострадал в ДТП. ФОТО: отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции

В Новокузнецке «Лада Гранта» на полном ходу врезалась в опору освещения. В результате ДТП пострадал шестилетний ребенок.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новокузнецка, водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по шоссе Космическое с небезопасной скоростью, не учтя дорожные и метеорологические условия. В 170 метрах от дома № 24 водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору уличного освещения.

«В результате травмирован шестилетний пассажир автомобиля, в момент ДТП он находился на переднем пассажирском сиденье, перевозился без детского удерживающего устройства, что является нарушением требований ПДД, - рассказали в городском управлении ГИБДД. - Бригадой скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в одно из медицинских учреждений города, где после обследования ему назначено амбулаторное лечение.

За 10 месяцев 2020 года в Новокузнецке произошло более 30 ДТП, причиной которых стало несоответствие скорости условиям движения. В результате аварий 1 человек погиб, 47 получили травмы.