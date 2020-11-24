Что происходит в здании автовокзала в Белове. ФОТО: личная страница Алексея Курносова в соцсетях

Глава города Белово Алексей Курносов побывал на строительной площадке автовокзала. Как идут работы, он рассказал на своей странице в соцсетях.

Алексей Курносов отметил, что сейчас в здании ведутся отделочные работы. Кроме того, обустраивается пространство вокруг.

- Строители постепенно реализуют идеи дизайнеров по оформлению помещений, ведь вокзал является стратегически важным объектом, - отметил Алексей Курносов.

На прилегающей к нему территории особое внимание уделяют местам для остановки и парковки легковых автомобилей - там, где будут располагаться такси. Кроме того, глава города вместе с коммунальщиками обсудили все варианты, как удобнее будет добираться до здания вокзала маломобильным гражданам.

- Такие моменты иногда проектировщики упускают. Поэтому наша задача - предусмотреть все нюансы, - отметил глава города.

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