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Пять миллиардов рублей получит Кузбасс из федерального бюджета

Средства предназначены для выполнения социальных обязательств
Екатерина РОМАНОВА
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Пять миллиардов рублей получит Кузбасс из федерального бюджета

Пять миллиардов рублей получит Кузбасс из федерального бюджета

Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбасс получит более пяти миллиардов рублей на поддержку бюджетной системы. Такое распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина.

Кузбасс вошел в число 39 регионов, которым выделяются дополнительные федеральные средства. Они предназначены для выполнения социальных обязательств перед гражданами и борьбы с распространением COVID-19.

- В этом году мы недополучили значительный объем доходов из-за пандемии коронавируса, поэтому федеральные средства позволят нам решить несколько важных бюджетных задач. В приоритете выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе своевременная выплата всех пособий и субсидий, а также поддержка системы здравоохранения Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Всего же из резервного фонда выделяется 80 миллиардов рублей, получателями которых станут 39 регионов. При этом 5 073 926,4 рубля будет направлено в Кузбасс.