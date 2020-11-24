Еще у 171 кузбассовца подтвердился коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снова выросло число пациентов, у которых подтвердился коронавирус. По данным оперштаба, на утро 24 ноября число заразившихся в регионе достигло 19 901 человека.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 171 новый случай заболевания коронавирусом. Также стало известно о четырех скончавшихся пациентах, у которых диагностировали это заболевание. Теперь число умерших с начала пандемии больных составляет 353 человека.

У женщины 1963 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1966 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и ожирения.

У мужчины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Женщина 1972 года рождения из Гурьевска умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

Но есть и положительные моменты. Так, с начала пандемии 16 214 человек прошли курс лечения и выписаны из стационаров - их тесты на коронавирус отрицательные. О последних 174 из них стало известно на утро 24 ноября. Еще 3334 человека по-прежнему находятся в инфекционных больницах региона и получают необходимое лечение. Кроме того, 10 719 человек находятся под медицинским наблюдением.

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