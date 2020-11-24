Еще четверо: в Кузбассе выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Число умерших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, вновь выросло. На утро 24 ноября скончались еще четыре человека.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки умерли еще четыре кузбассовца, у которых ранее диагностировали коронавирус. Теперь общее число смертей среди таких пациентов составляет 353 человека.

У женщины 1963 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1966 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и ожирения.

У мужчины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Женщина 1972 года рождения из Гурьевска умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

Отметим также, что на утро 24 ноября стало известно о 171 новом заболевшем коронавирусом казбассовце. Общее число с начала пандемии - 19 901 человек. Из них 16 214 уже прошли курс лечения и выздоровели - о последних 174 случаях выздоровления стало известно в понедельник. Медицинскую помощь получает 3334 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 719 человек.

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