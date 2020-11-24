Новых заболевших коронавирусом обнаружили в 26 территориях Кузбасса Фото: Екатерина РОМАНОВА

За минувшие сутки в регионе выявили еще 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как оказалось, все новые заболевшие проживают в 26 территориях Кузбасса.

В Новокузнецке - 37, Кемерове - 34, Междуреченске - 13, Прокопьевске - 13, Ленинске-Кузнецком - 10, Киселевске - 8, Осинниках - 8, Белове - 6, Анжеро-Судженске - 5.

По четыре новых заболевших - в Юрге, Прокопьевском муниципальном округе.

По три новых заболевших - в Березовском, Тайге, Мариинском и Новокузнецком районах, Топкинском муниципальном округе.

По два заболевших - в Калтане, Полысаеве, Ленинск-Кузнецком муниципальном округе и Яйском районе.

По одному - в Беловском, Таштагольском, Тяжинском и Яшкинском районах, Гурьевском и Кемеровском муниципальных округах.

Отметим также, что на утро 24 ноября общее число заболевших с начала пандемии составило 19 901 человек. Из них 16 214 уже прошли курс лечения и выздоровели - о последних 174 случаях выздоровления стало известно в понедельник. Медицинскую помощь получают 3334 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 10 719 человек.

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